Игорь Николаев мог попасть в больницу из-за осложнений от коронавируса

Певец Михаил Шуфутинский заявил, что его коллега Игорь Николаев мог попасть в больницу из-за осложнений от перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом шансонье рассказал телеканалу «Звезда».

Шуфутинский понадеялся, что Николаев скоро пойдет на поправку. По словам звезды, если бы певец серьезно болел, то об этом бы сразу же рассказали.

«Игорь — сильный человек, и мы за него, конечно, переживаем. Все, что можно, и все, что нужно, мы для него сделаем», — подчеркнул он.

Звезда отметил, что супруга Николаева Юлия Проскурякова не обращалась за помощью к коллегам артиста. Однако адвокаты Шуфутинского сразу же сказали ей, что певец готов оказать помощь их семье.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у звезды якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября перевели в стационар.

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