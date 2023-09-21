Долина придумала мелодию для песни Вали Карнавал

Певица Лариса Долина стала главной героиней нового выпуска шоу «Команда» в онлайн-кинотеатре KION. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба сервиса.

О Долиной в серии рассказали ее коллега и соседка Лолита Милявская, боксер Костя Цзю, джазовый музыкант Игорь Бутман, театральный режиссер Денис Бокурадзе и ученица Екатерина Лазукова.

В частности, в рамках шоу Милявская дала Долиной задание — на ходу придумать мелодию для песни Вали Карнавал, с которой Долина ругалась в 2021 году.

«В команде я на своем месте, и я знаю, что нужно делать для того, чтобы сплотить ее. Я люблю, когда мы работаем вместе с хорами, ансамблями, когда мы понимаем друг друга. Это очень важно. Человеческое общение – это великое счастье», — высказалась на шоу Долина.

Кроме того, Долина вспомнила, что ей было тяжело быть джазовой певицей в советское время.

«Я пробивала стену, о которой я пою, доказывая, что я чего-то стою. Все развернулись ко мне через много лет, когда в стране поменялась политическая история. Если бы не мой характер и сумасшедшая любовь к профессии — я не знаю, где бы я была. Но в Америке я не стала бы той, кем стала здесь. Там ты чужой и никому не нужен, а я всегда хотела жить в России», — заключила она.

В 2021 году Долина и Карнавал поссорились на шоу Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) «Музыкалити». Тогда народная артистка обвинила свою молодую коллегу в неумении петь и раскритиковала ее за отсутствие музыкального образования.

В 2023 году звезды помирились на проекте Карнавал.

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