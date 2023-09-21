Джигурда раскрыл секрет совершенного секса

Актер, певец и шоумен Никита Джигурда поделился в беседе с «Пятым каналом» секретами своего совершенного секса.

Джигурда уверен, что для хорошего полового акта необходимо медитировать «на тождество с творцом».

«Мы и есть боги на земле. Какие мы — такая любовь, какие мы — такие взаимоотношения между людьми», — заявил артист.

Джигурда отметил, что многие идут «по пути лохотрона», так как мнят себя «рабами божьими». Певец считает такую позицию проигрышной. Шоумен уверен, что надо быть «детьми божьими» и создавать «свою игру».

Джигурда также отметил, что его жена, актриса Марина Анисина, — это единственная женщина, которая может выдержать его «внутренний огонь». Пара поженилась в 2008 году. Однако в 2016-м звезды расстались. Через год артистка и певец сошлись. В 2021-м они вновь сыграли свадьбу.

«Она знает меня таким нежным, тихим и ласковым, каким не знает ни одна женщина», — поделился шоумен.

В марте некоторые поклонники заподозрили, что Анисина переехала вместе с детьми в Турцию из-за расставания с Джигурдой. Однако она опровергла данные слухи. Супруга звезды уверила, в их союзе все хорошо и не стоит за них беспокоиться.

Ранее продюсер Задыкян вспомнила, как Джигурда едва не сорвал съемки.