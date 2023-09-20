Анастасия Волочкова сравнила Жигалову с Собчак из-за скандального интервью

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что поступок Алены Жигаловой напомнил ей ситуацию, которая произошла у танцовщицы с Ксенией Собчак. Об этом экс-солистка Большого театра призналась в беседе с News.ru.

По словам Волочковой, выложившая скандальное интервью Жигалова сделала себе «очень плохую вещь», так как многие ее поклонники начали за нее заступаться. Волочкова вспомнила, что директор журналистки даже предлагал ей 200 тысяч рублей в качестве извинений и пересъемки программы.

«Я сразу вспомнила Ксению Собчак и решила, что предателей я домой не пускаю. Меня поражает беспринципность и бесчеловечность людей. Но я не держу на них зла, я просто вычеркиваю таких людей из круга своего общения», — заявила она.

В феврале 2023 года Волочкова дала интервью Жигаловой в якобы алкогольном опьянении. Сама артистка заявляла, что была трезвой, но уставшей после перелета. В июле Жигалова назвала Волочкову «тупицей» и предложила ей лечь в больницу вместе с певицей МакSим.

Причина конфликта между Собчак и Волочковой неизвестна, однако в 2019 году журналистка побывала в гостях у балерины, сделав внезапное перемирие. После съемок программы женщины устроили перепалку в соцсетях. Волочкова обвинила съемочную команду телеведущей в бесчинствах. Она также заявила, что Собчак «продала свою совесть», так как считает недопустимым «лазить по тумбочкам», ставить скрытые камеры и микрофоны в месте, где люди обычно находятся без одежды. Сама Собчак в своем Телеграм-канале опровергла информацию, назвав обсуждаемую ситуацию ложью.

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