Президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ заявил, что администрация США заставит Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом избавится от него, на это может потребоваться год. Его слова передает РИА Новости.

«Я думаю, что администрация Штатов заставит принять руководство Украины эти решения – понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся… Чтобы все это сделать, мне кажется, нужен год», — заявил глава государства.

До этого политолог Александр Дудчак заявил, что Западу сейчас стало проще избавиться от президента Украины Владимира Зеленского.

В конце мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Владимира Зеленского, скорее всего, больше нельзя считать легитимным президентом Украины. Срок Зеленского истек 20 мая, а новые выборы на Украине отменили из-за военного положения. По оценке Путина, в украинском законодательстве предусмотрено, что власть должна перейти к спикеру Рады. В Москве считают важным этот вопрос, так как только с легитимной властью можно подписать мирные соглашения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее автор Конституции Украины рассказал, кто сейчас является легитимной властью в стране.