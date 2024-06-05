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В Ленобласти большегруз наехал на водителя, когда тот решил отремонтировать машину

В Ленобласти грузовик переехал своего водителя

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Ленобласти мужчина оказался под колесами собственного грузовика. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на девятом километре автодороги «Сортавала», на одной из парковок во Всеволожском районе Ленобласти. По версии правоохранителей, 52-летний водитель решил починить машину. В какой-то момент, по неизвестной причине, большегруз наехал на него.

Мужчина получил многочисленные травмы. Приехавшим на место медикам спасти его не удалось.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники МВД. Они проводят проверку, которая позволит выяснить все обстоятельства инцидента.

До этого в Тюмени осудили таксиста, который намеренно переехал клиента. По версии следствия, во время поездки шофер остановился, избил пассажира, после чего вытолкал из машины, сел за руль и переехал человека. Мужчина получил травмы, он обратился в полицию. Таксиста признали виновным и приговорили к лишению свободы на год.

Ранее в Челябинске водитель фургона переехал женщину, увлекшуюся телефоном.

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