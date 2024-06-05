Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717612453
Размер текста
А
А
А

Путин оценил башню «Лахта центр»

Путин пошутил про цепкие лапы Миллера и рассказал о впечатлении от «Лахты центра»

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин пошутил про «цепкие лапы» главы Газпрома Алексея Миллера и рассказал о впечатлении от посещения башни «Лахта центр» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин пояснил, что экскурсию по объекту проводил лично председатель правления «Газпрома».

«Из цепких лап господина Миллера вам будет не вырваться. Рассказывает по деталям о каждом элементе этого здания… понравилось, да, конечно», — ответил Путин на вопросы корреспондентов информационных агентств, собрав журналистов в «Лахта центре».

Комплекс включает три высотных здания, названные в соответствии с параметрами высоты: «462», «555» и «703». Корпус «462» был введен в эксплуатацию в 2018 году. Остальные корпуса планируют открыть до 2031 года.

До этого президент Владимир Путин приехал в «Лахта центр» на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, о чем вечно спорит с Путиным.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами