Путин оценил башню «Лахта центр»

Президент России Владимир Путин пошутил про «цепкие лапы» главы Газпрома Алексея Миллера и рассказал о впечатлении от посещения башни «Лахта центр» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин пояснил, что экскурсию по объекту проводил лично председатель правления «Газпрома».

«Из цепких лап господина Миллера вам будет не вырваться. Рассказывает по деталям о каждом элементе этого здания… понравилось, да, конечно», — ответил Путин на вопросы корреспондентов информационных агентств, собрав журналистов в «Лахта центре».

Комплекс включает три высотных здания, названные в соответствии с параметрами высоты: «462», «555» и «703». Корпус «462» был введен в эксплуатацию в 2018 году. Остальные корпуса планируют открыть до 2031 года.

До этого президент Владимир Путин приехал в «Лахта центр» на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, о чем вечно спорит с Путиным.