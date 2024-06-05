Путин оценил результаты роста российской экономики

Поручение войти в четверку крупнейших экономик мира выполнено, вдобавок эта сложная задача была решена в условиях сильнейшего санкционного давления со стороны Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чье выступление транслирует пресс-служба Кремля.

«Мы ставили перед собой цель. По данным международных структур финансово-экономических, мы были на пятом месте по паритету покупательской способности в мире. И ставили перед собой цель выйти на четвертое место <…> По мнению Мирового банка, Россия сегодня — четвертая экономика мира по паритету покупательской способности», — заявил Путин.

Одновременно, российский лидер напомнил, что Запад планировал полностью уничтожить экономику России за шесть месяцев с начала специальной военной операции на Украине, но сделать этого не удалось.

До этого министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия поднялась на четвертое место в мировом рейтинге экономик по паритету покупательной способности (ППС) благодаря ряду оперативных и системных мер, принятых правительством в период ковидных ограничений и санкций Запада.

Ранее Песков похвалил темпы развития РФ после признания ее экономики четвертой по ППС.