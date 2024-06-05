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Путин пояснил, с чего началась трагедия на Украине

Путин: трагедия на Украине началась с госпереворота в Киеве

Трагедия на Украине началась в 2014 году с государственного переворота, в котором виновата не Россия. Об этом, как сообщает ТАСС, президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского экономического форума.

Президент отметил, что «все считают, что Россия начала войну на Украину». Однако «никто (…) на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия».

«Она началась с государственного переворота на Украине — антиконституционного государственного переворота», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что, по его мнению, Россия не виновата в этих событиях, которые и стали началом войны.

На той же встрече Путин отметил, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден является предсказуемым политиком старой школы. Глава государства посоветовал не воспринимать его слова с усмешками и призвал не искать в них «скрытый наезд».

Российский президент пояснил, что после выборов в США никаких перемен в общении между странами не произойдет. По его словам, России, по большому счету, все равно, кто победит на выборах президента в США — Дональд Трамп или Джо Байден.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее Песков объяснил, почему западные СМИ пригласили на встречу к Путину.

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