Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717612282
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о росте российской экономики

Путин заявил, что рост российской экономики в I квартале 2024 года составил 5,4% 

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств заявил, что в I квартале текущего года рост российской экономики составил 5,4%.

«В этом квартале текущего года рост экономики России составил 5,4%», — сказал он.

3 июня Министерство финансов России повысило оценку дефицита федерального бюджета в 2024 году на 525 млрд рублей — до 2,12 трлн рублей.

До этого сообщалось, что, по данным Федерального казначейства, дефицит федерального бюджета России за январь — апрель составил 3,96 трлн рублей, что почти на четверть превышает значение за аналогичный период прошлого года. Показатели не совпали с оценками Минфина РФ, которые были представлены в начале мая. Такой разрыв в оценках аналитики связывают со сдвигом апрельских налоговых платежей.

В конце мая Минфин назвал сумму дополнительных доходов бюджетов от налоговых изменений.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что безработица снизилась до нового исторического минимума.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами