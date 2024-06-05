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Ветеран ЦСКА сравнил Игнашевича с Романцевым

Экс-футболист Масалитин: в России не доверяют своим тренерам

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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Валерий Масалитин, выступавший в том числе за московский ЦСКА, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о том, как развивать российских специалистов. Экс-форвард считает, что ЦСКА мог доверить управление командой Сергею Игнашевичу, только что дошедшему до Суперфинала Кубка страны с калининградской «Балтикой».

«Задача руководства: назначить его и сделать так, чтобы он рос. И тогда не будет у нас засилия бывших югославов. Но смотрят, кого он тренировал – а, калининградскую «Балтику». Это нам не подходит. А кого Романцев тренировал до «Спартака»? «Красную Пресню» и «Спартак» из Орджоникидзе. Почему в «Динамо», ЦСКА и «Локомотиве» не готовят своих? Ребят, которые верою и правдой служили клубу. Почему нельзя подготовить своих? Придет Игнашевич – у болельщиков будет сразу подъем духа, потому что с ним связаны все победы ЦСКА. Ему помочь – и дело пойдет», — рассказал Масалитин.

Руководство ЦСКА после шестого места в Российской премьер-лиге отправило в отставку Владимира Федотова и объявило о договоренности ранее работавшим в московском «Локомотиве» сербом Марко Николичем о том, что тот станет следующим главным тренером команды.

Ранее Игорь Акинфеев обратился к бывшему тренеру ЦСКА Федотову.

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