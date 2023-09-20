Звезда «Брата 2» объяснила феномен народной любви к Сергею Бодрову-младшему

Актриса Дарья Юргенс, известная по роли проститутки Мэрилин в фильме «Брат 2», назвала своего коллегу Сергея Бодрова-младшего хорошим и великим человеком. Ее слова передает «Абзац».

«Сережу любят, потому что у него светлая и хорошая душа, а это сыграть невозможно. Он был не феноменом, а просто хорошим человеком. Дай бог, чтобы такие люди были еще», — призналась актриса.

Юргенс считает, что благодаря харизме Сергея Бодрова-младшего фильм «Брат 2» стал таким популярным в целом — без него картина бы не удалась, отметила артистка.

«Он стал братом для всех. У нас тоска и жажда по таким людям», — подытожила звезда.

Фильм «Брат 2» вышел в российский прокат в 2000 году. Его режиссером выступил Алексей Балабанов, а Сергей Бодров-младший снялся в главной роли. Картина стала продолжением ленты «Брат», вышедшей в 1997 году. В 2022-м ставшую культовой работу Балабанова выпустили в повторный прокат в России.

В конце мая Дарья Юргенс поделилась с подписчиками редким фото своей 20-летней дочери. Актриса воспитывает дочь от каскадера Сергея Великанова.

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