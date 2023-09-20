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Даня Милохин отреагировал на слухи об объявлении в розыск

Блогер Даня Милохин признался, что ему страшно из-за новостей о розыске

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Блогер Даня Милохин в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировал новость о своем объявлении в розыск.

«Теперь страшно», — написал Милохин.

В 2022 году Милохин покинул шоу «Ледниковый период» в самый разгар сезона и улетел в Дубай. Вскоре после этого блогер выпустил дисс на Первый канал под названием «Изи на», в котором перепел песню рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом). В начале 2023 года блогер пожаловался на отсутствие заработка из-за отказа от контрактов по проектам в России.

8 сентября 2023-го Милохин вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

19 сентября сообщалось, что Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. По данным онлайн-базы МВД России, блогер не находится в федеральном розыске. При этом представители учреждения отметили, что не располагают никакой информацией о розыске блогера.

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