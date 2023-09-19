Виктория Боня села спиной к камере и устроила истерику из-за хейтеров

Блогер Виктория Боня в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) села спиной к камере и начала отвечать на критические комментарии фанатов, которые коснулись ее недавней пластической операции.

«Я просто не понимаю, как можно быть настолько жестокими. Я больше даже не буду показывать свое лицо, потому что иногда я сама отражения пугаюсь. Мне еще пока непривычно видеть себя — лицо не моего размера. Конечно же, оно сейчас выглядит не так, как должно выглядеть», — высказалась Боня.

На кадрах видно, что модель плачет и едва сдерживает слезы. Она уточнила, что делилась с поклонниками деталями операции, чтобы они больше знали о пластике, а не ради хайпа или критики в свой адрес. Боня напомнила, что после любого хирургического вмешательства есть период реабилитации. Блогер пообещала, что не «останется уродом», так как изначально родилась с привлекательным лицом.

27 августа Боня сообщила, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей – блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также рассказала, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

Ранее Ксения Собчак оценила возможность романа с популярным YouTube-блогером.