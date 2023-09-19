Премьеру первого спектакля Богомолова в Александринке перенесли

В Александринском театре перенесли премьеру спектакля постановщика Константина Богомолова на конец августа и начало сентября 2024 года. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

В театре отметили, что худрук театра на Малой Бронной не успевает подготовить спектакль к изначальной дате, поэтому премьеру решили перенести на более поздний срок.

Теперь дебют спектакля «Мать» московского театрального режиссера на петербургской сцене состоится 30 и 31 августа, а также 1 сентября 2024 года.

Богомолов готовит постановку по одноименному роману Максима Горького вместе со своими постоянными соавторами — художницей-постановщицей Ларисой Ломакиной, видеохудожником Аланом Мандельштамом и художником по свету Иваном Виноградовым.

«Роман, ставший отправной точкой нового театрального сочинения Богомолова, написан в 1906 году, в период первой русской революции под впечатлением реальных событий. Прототипом молодого революционера Павла Власова явился слесарь Сормовского завода Петр Заломов, организовавший в 1902 одну из первых первомайских демонстраций в России», — говорится в описании спектакля.

Ранее сообщалось, что бродвейский продюсер адаптирует «Паранормальные явления» под театральную сцену.