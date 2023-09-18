Гильермо дель Торо планирует съемки «Доктора Франкенштейна» в следующем году

Мексиканский режиссер испанского происхождения Гильермо дель Торо планирует начать съемки своего нового проекта для стриминга Netflix «Доктор Франкенштейн» в феврале 2024 года. Об этом сообщает портал World Of Reel.

В фильме снимутся Оскар Айзек, Миа Гот и Эндрю Гарфилд. Его действие развернется в Восточной Европе XIX века. Лента расскажет о докторе Претории, который разыскивает монстра Франкенштейна. Его не видели после пожара сорокалетней давности. Преторий планирует продолжить эксперименты над Франкенштейном.

«Я с самого детства мечтал снять фильм о Франкенштейне», — признавался дель Торо в интервью 2008 года.

В марте 2023 года Гильермо дель Торо получил «Оскар» за мультфильм «Пиноккио». Проект снят по мотивам сказки «Приключения Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди. Анимация также удостоилась премии «Золотой глобус».

При этом в феврале 2023-го также сообщалось, что режиссер снимет кукольный мультфильм по «Погребенному великану» Кадзуо Исигуро. Над сценарием будет работать создатель конспирологического триллера «Утопия» и мистического хоррора «Третий день» Деннис Келли.

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