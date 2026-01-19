Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

Центробанк выпустит монету к 200-летию Салтыкова-Щедрина

ЦБ выпустит серебряную монету к 200-летию Михаила Салтыкова-Щедрина
Банк России

Центробанк РФ во вторник, 20 января, выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную 200-летию со дня рождения писателя Михаила Салтыкова-Щедрина. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России 20 января 2026 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Писатель М.Е. Салтыков-Щедрин, к 200-летию со дня рождения» серии «Выдающиеся личности России», — сказано в сообщении.

Монета с массой драгоценного металла 15,55 грамма, и пробой сплава 925 имеет форму круга диаметром 33 миллиметра, отметили в Центробанке.

До этого ТАСС сообщало, что Российская национальная библиотека (РНБ) представила редкие документы из своих фондов в честь 200-летия со дня рождения Салтыкова-Щедрина.

Посетители смогут увидеть первые экземпляры книг автора, а также уникальные рукописные материалы, например, рукопись автобиографии, которую он написал в 1857-1858 годах.

Ранее Сбер представил памятную монету «Долг и любовь».
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+