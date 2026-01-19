Центробанк выпустит монету к 200-летию Салтыкова-Щедрина

Центробанк РФ во вторник, 20 января, выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную 200-летию со дня рождения писателя Михаила Салтыкова-Щедрина. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России 20 января 2026 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Писатель М.Е. Салтыков-Щедрин, к 200-летию со дня рождения» серии «Выдающиеся личности России», — сказано в сообщении.

Монета с массой драгоценного металла 15,55 грамма, и пробой сплава 925 имеет форму круга диаметром 33 миллиметра, отметили в Центробанке.

До этого ТАСС сообщало, что Российская национальная библиотека (РНБ) представила редкие документы из своих фондов в честь 200-летия со дня рождения Салтыкова-Щедрина.

Посетители смогут увидеть первые экземпляры книг автора, а также уникальные рукописные материалы, например, рукопись автобиографии, которую он написал в 1857-1858 годах.

Ранее Сбер представил памятную монету «Долг и любовь».