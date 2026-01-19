Размер шрифта
Политика

На Западе заявили, что у институтов ЕС есть проблемы с юмором

Politico: институты Евросоюза недостаточно шутят в публичных заявлениях
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В Евросоюзе считают, что институты блока мало шутят в публичных заявлениях, что плохо отражается на возможности донесения европейского послания до публики. Об этом пишет издание Politico.

К соответствующим выводам пришел европейский политик, который предпочел остаться анонимным.

«Один чиновник ЕС заявил, что у институтов блока есть «дефицит публичного юмора», что становится все большим недостатком», — говорится в сообщении.

Чиновник пришел к выводу, что общественность ценит простоту в речи. Юмор также может сгладить углы во время обсуждения острых вопросов.

15 января Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в беседе с депутатами Европарламента пошутила о необходимости алкоголя на фоне мировой нестабильности. Комментарий Каллас насчет выпивки прозвучал на заседании конференции лидеров фракций Европарламента, после того как парламентарии пожелали друг другу счастливого Нового года.

Ранее нарколог дал совет Каллас, предложившей «начать пить».

