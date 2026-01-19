На Западе заявили, что у институтов ЕС есть проблемы с юмором

В Евросоюзе считают, что институты блока мало шутят в публичных заявлениях, что плохо отражается на возможности донесения европейского послания до публики. Об этом пишет издание Politico.

К соответствующим выводам пришел европейский политик, который предпочел остаться анонимным.

«Один чиновник ЕС заявил, что у институтов блока есть «дефицит публичного юмора», что становится все большим недостатком», — говорится в сообщении.

Чиновник пришел к выводу, что общественность ценит простоту в речи. Юмор также может сгладить углы во время обсуждения острых вопросов.

15 января Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в беседе с депутатами Европарламента пошутила о необходимости алкоголя на фоне мировой нестабильности. Комментарий Каллас насчет выпивки прозвучал на заседании конференции лидеров фракций Европарламента, после того как парламентарии пожелали друг другу счастливого Нового года.

