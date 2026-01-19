Тимошенко сообщила, что не может внести требуемый судом залог

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что не может внести установленный судом залог в размере 33,3 млн гривен (около $760 тысяч), передает «Новости. Live».

«Нет», — сказала политик журналистам в ответ на вопрос, располагает ли она необходимыми денежными средствами.

По словам Тимошенко, после предыдущего судебного заседания ее финансовые операции фактически заблокировали из-за финмониторинга, что делает невозможным перечисление средств в установленный срок. Она добавила, что не может перевести даже часть необходимой суммы.

По мнению политика, ей целенаправленно создают препятствия для того, чтобы она не смогла выплатить требуемый залог до 21 января включительно и была отправлена под арест.

16 января суд на Украине избрал главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога на сумму 33 млн гривен. Кроме этого, экс-премьеру запретили выезжать за пределы Киевской области и общаться с 66 депутатами. На заседании прокурор рассказал, что Тимошенко предлагала парламентариям по $10 тыс. ежемесячно за голосования. Сама же экс-премьер сообщила, что ее хотят выгнать из страны, и назвала режим Владимира Зеленского фашистским. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат из партии Зеленского заявил, что не «сдавал» Тимошенко НАБУ.