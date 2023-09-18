Клава Кока заявила, что не верила в поиск настоящей любви на шоу «Сердце Клавы»

Певица Клава Кока призналась, что в шоу «Сердце Клавы» нашла настоящую любовь, отметив, что на проекте не было актерской игры. Об этом исполнительница заявила на «Шоу Воли», опубликованном на RuTube.

«Мы снимали проект несколько недель и месяцев, ни капли не играли. Я жила им несколько недель подряд. Все наши разговоры в гримерках, туалетах, дома и ресторанах [были настоящие]. Я даже составляла астрологический прогноз на финалистов», — отметила певица.

Кока не стала раскрывать имя своего возлюбленного, так как шоу все еще выходит в эфире. Однако певица подчеркнула, что находится в отношениях с финалистом проекта на протяжении нескольких месяцев.

При этом девушка вспомнила, что в начале съемок «Сердце Клавы» скептически относилась к поиску настоящей любви на проекте.

29 августа вышло шоу «Сердце Клавы», в котором певица Клава Кока стала главной героиней проекта. Это продолжение реалити, в котором в 2022 году пыталась найти мужчину блогерша Настя Ивлеева. В программу приехали претенденты на сердце исполнительницы со всей России. Ведущими шоу стали сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.

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