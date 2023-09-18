Бродвейский продюсер адаптирует «Паранормальные явления» под театральную сцену

Продюсер Саймон Френд, поставивший на Бродвее спектакль «Жизнь Пи», приобрел лицензию на серию хорроров «Паранормальные явления», которые планирует перенести на театральную сцену. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Драматург Леви Холлоуэй, автор бродвейской пьесы «Серый дом», работает над сценической адаптацией. По данным издания, сейчас сценарий находится на ранней стадии разработки.

Это не первая работа Френда над адаптацией фильмов на театральной сцене. Среди наиболее известных постановок продюсера — «Код да Винчи» и «Отель «Мэриголд». Лучший из экзотических». Его спектакль «Жизнь Пи» получил пять премий «Оливье», а также три «Тони». В его основе лежит одноименный роман Янна Мартела, по которому режиссер Энг Ли снял фильм, удостоенный премии «Оскар».

«Паранормальные явления» — серия фильмов ужасов, которые созданы Ореном Пели. Он же выступил сценаристом, режиссером и оператором первой части. Фильмы рассказывают о разных семьях, которые сталкиваются с демоном. Всего вышло семь хорроров из серии, они по большей части были сняты в период с 2009 по 2015 год. Только последняя лента «Паранормальное явление: Ближайший родич» вышла в 2021-м.

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