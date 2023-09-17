Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Продюсер раскрыла секрет, почему людям так нравится Бузова

Продюсер Лика Стар заявила, что секрет популярности Бузовой в ее искренности

close
100%
Пресс-служба ТНТ

Продюсер Лика Стар в разговоре с «СтарХитом» заявила, что секрет популярности Ольги Бузовой кроется в искренности певицы перед аудиторией.

«Фильтры, которые звезды используют, пытаясь выставить себя тем, кем не являются, ей чужды <...> Бузова честна перед своей аудиторией. Когда ей грустно, она плачет, и это вовсе не манипуляция чувствами, она действительно просто плачет. Она такая, какая есть, не боится быть смешной, неуместной, поправившейся или слишком худой», — подчеркнула Стар.

Продюсер считает, что у Бузовой все в порядке с самыми важными «человеческими настройками». По ее словам, если Бузова видит, что человеку плохо, то попытается его успокоить, если кому-то будет радостно — порадуется вместе с ним. При этом Стар назвала телеведущую трудоголиком и профессионалом своего дела. Она подчеркнула, что Бузова отошла от образа блондинки из «Дома-2», и ее нельзя назвать «дурой».

«Бузова – совсем не дура. Когда я с ней познакомилась, она была в образе блондинки, но сейчас уже совсем другая», — уточнила Стар.

Ранее Хью Джекман впервые появился на публике после новостей о разводе с женой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях