Продюсер раскрыла секрет, почему людям так нравится Бузова

Продюсер Лика Стар в разговоре с «СтарХитом» заявила, что секрет популярности Ольги Бузовой кроется в искренности певицы перед аудиторией.

«Фильтры, которые звезды используют, пытаясь выставить себя тем, кем не являются, ей чужды <...> Бузова честна перед своей аудиторией. Когда ей грустно, она плачет, и это вовсе не манипуляция чувствами, она действительно просто плачет. Она такая, какая есть, не боится быть смешной, неуместной, поправившейся или слишком худой», — подчеркнула Стар.

Продюсер считает, что у Бузовой все в порядке с самыми важными «человеческими настройками». По ее словам, если Бузова видит, что человеку плохо, то попытается его успокоить, если кому-то будет радостно — порадуется вместе с ним. При этом Стар назвала телеведущую трудоголиком и профессионалом своего дела. Она подчеркнула, что Бузова отошла от образа блондинки из «Дома-2», и ее нельзя назвать «дурой».

«Бузова – совсем не дура. Когда я с ней познакомилась, она была в образе блондинки, но сейчас уже совсем другая», — уточнила Стар.

Ранее Хью Джекман впервые появился на публике после новостей о разводе с женой.