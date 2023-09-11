Митя Фомин сравнил Рогова с обрюзгшей теткой после критики стилиста

Певец Митя Фомин ответил на критику стилиста Александра Рогова, который поставил его на первое место личного топа самых безвкусных российских звезд. Об этом пишет «СтарХит».

«Меня, человека, который на своих нарядах не просто собаку съел, а сожрал стадо овец, упрекать в том, что я плохо одеваюсь — последнее, что нужно делать в этой жизни. Тем более такому умному, как мне казалось, человеку, как Рогов. Оказалось, что он глуп. Просто глуп и недальновиден», — возмутился Фомин.

Он сравнил стилиста с обрюзгшей теткой, по которой невозможно определить ни пол, ни возраст. При этом музыкант считает, что оценивать стиль других людей — последнее дело, так как практически невозможно быть объективным в данном вопросе. Фомин убежден, что Рогов не имеет права оценивать образы других, так как сам выглядит как «тетка».

«Если б на меня обратил внимание Том Форд и сказал об этом, мне бы это польстило. Но этого не случится, потому что Том Форд — тактичный человек», — резюмировал певец.

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