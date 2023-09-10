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Виталий Бородин пригрозил раскрыть имена покровителей Ани Лорак в России

Общественник Бородин призвал убрать с позором Ани Лорак с российского телевидения

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Общественник Виталий Бородин в своем Telegram-канале пригрозил раскрыть имена покровителей украинской певицы Ани Лорак в России.

«Кто смог ее обратно вернуть на ТВ, об этом мы расскажем в понедельник. Кто смог ее протащить на НТВ в качестве жюри. Надеюсь, мы сможем сделать так, чтобы ее оттуда убрали с позором, так как я считаю, что это предательство», — написал Бородин.

Он назвал певицу «предателем России» и пожаловался, что Лорак за кулисами называет себя патриоткой, однако официально свою позицию не обозначила. По мнению Бородина, из уст звезды выходят лишь «голословные высказывания».

В конце августа общественная организация «Зов народа» во главе с Виталием Бородиным направила обращение в Генпрокуратуру России с просьбой отменить концерт певицы Ани Лорак в Крокус City Hall в Москве.

В мае сообщалось, что концерты певицы отменили в Ростовской области, Воронеже и ряде других городов России. Мэр Краснодара Евгений Наумов, в частности, осудил позицию Ани Лорак по отношению к спецоперации. Он опасался, что деньги, вырученные Лорак, пойдут на поддержку Вооруженных сил Украины.

Ранее Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) обратился к «родным сердцам» на фоне блокировки клипа «Черный русский».

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