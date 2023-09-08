Жасмин вспомнила конфликт с Киркоровым на съемках

Певица Жасмин призналась в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что поссорилась с коллегой Филиппом Киркоровым на съемках шоу «Ну-ка, все вместе!».

Жасмин призналась, что обычно находится с Киркоровым «на одной волне», но в тот раз не сошлась с ним во мнениях. Артистка заявила, что они повздорили из-за того, стоит ли брать одного из участников или нет.

«Он мне прям кричал на одном конкурсанте, чтобы я не вставала, уговаривал, но я все равно встала, и Филипп ругался», — рассказала звезда.

В августе Анастасия Волочкова вспомнила, как протянула руку Киркорову после скандала с режиссером Мариной Яблоковой.

В 2010-м Киркоров ударил режиссера Марину Яблокову на премии «Золотой граммофон». Кинематографистка обратилась в суд с заявлением о возбуждении в отношении певца уголовного дела за нанесение легкого вреда здоровью и оскорбление. В том же году исполнитель и режиссер заключили мировое соглашение.

По словам Волочковой, в тот период она позвала Киркорова принять участие в ее концерте. Более того, за свои деньги она внесла его имя на афиши.

Ранее дочь Киркорова осталась недовольна подарком певца из Нью-Йорка в «Елках-10».