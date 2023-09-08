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Эдгард Запашный рассказал о странной просьбе Тилля Линдеманна

Дрессировщик Запашный: Линдеманн просил, чтобы его ранил тигр на съемках клипа

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Oliver Stratmann/Global Look Press

Директор Московского цирка Эдгард Запашный в интервью kp.ru рассказал, как фронтмен рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн просил об опасных трюках с тиграми для съемок своего клипа.

«Рассказал про идею клипа и заявил, что все трюки он намерен исполнять лично. Потому что я сразу спросил, нужно ли готовить дублера. Но он сказал: «Нет, нет, я хочу все сделать сам». После он уточнил: «А тигр мог бы на меня напасть?» То есть он хотел, чтобы тигр напал на него, и, возможно, даже повредил [для исключительного правдоподобия]», — заверил Запашный.

При этом дрессировщик предупредил Линдеманна о том, что тигр может нанести ему повреждения и травмы, даже если они и будут не слишком значительными. Однако лидер немецкой группы согласился на это, тогда уже Запашный выступил против этой идеи, так как не хотел брать на себя такую ответственность.

«Мы определили круг трюков. Он продолжал настаивать на том, что должен быть в близком контакте с тиграми. И мы решили, что Тилль будет кормить животных и из руки, и изо рта», — резюмировал дрессировщик.

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