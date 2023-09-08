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Иван Охлобыстин оценил полет Пересильд в космос для съемок «Вызова»

Актер Иван Охлобыстин похвалил слетавшую в космос Пересильд за храбрость

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Актер Иван Охлобыстин назвал подвигом полет Юлии Пересильд к МКС для съемок фильма «Вызов». Об этом пишет «Экспресс газета».

«Ну это круто! Это подвиг. Мне и девочка понравилась… Да, что бы там ни говорили. Извиняйте – заваренная в железной бочке, не пойми куда усланная... Это катастрофа!» — отметил Охлобыстин.

Артист также ответил на многочисленные обвинения в адрес Пересильд. Ее критиковали за многочисленные затраты киностудии для подготовки к полету в космос, в то время как средства можно было бы пожертвовать в благотворительный фонд актрисы «Галчонок». Охлобыстин считает, что привлекая внимание к проблеме громкими делами, Пересильд с большей долей вероятности сможет найти спонсоров или инвесторов для фонда.

«Она сейчас больше пользы принесет своему фонду, снявшись в рекламе в космическом костюме. Зашквар, но ради благого дела все прощается. И картину саму видел. Крепкая, хоть и не ахти чего. Честно – если бы они не слетали в космос, я бы эту ленту смотреть не стал, она проходная», — указал Охлобыстин.

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