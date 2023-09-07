На бренд «Слава Зайцев» претендует новый наследник модельера

Новый претендент на наследство Вячеслава Зайцева Александр Романов пришел на шоу «Малахов» и заявил права на бренд »Слава Зайцев».

По словам Романова, по документам он является единственным владельцем бренда «Слава Зайцев».

«Печати, штампы, паспорт — все есть. Вот его подпись, вот его печать. Генеральная доверенность дана такому-то в том, что он является эксклюзивным официальным представителем художника-модельера Вячеслава Зайцева. Срок действия доверенности не ограничен», — объяснил он.

Он заявил, что был одним из организаторов проекта Зайцева и занимался его коммерческой стороной организации.

«Фактически я сделал Вячеслава Зайцева в том виде, в котором он есть», — утверждает мужчина.

По словам Романова, он еще при жизни Зайцева связался с сыном модельера Егором, чтобы помочь ему наладить отношения с отцом и предложить несколько проектов, но получил жесткий отказ.

До этого подруга модельера Вячеслава Зайцева заявила, что сын кутюрье Егор обиделся на решение отца завещать модный дом внучке Марии.

Ранее Сергей Зверев ответил приемному сыну о вычеркивании его из завещания.