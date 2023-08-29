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Голубкина прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Актриса Голубкина заявила, что ей пока рано на экран после госпитализации

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Народная артистка России и вдова Андрея Миронова Лариса Голубкина чувствует себя хорошо после госпитализации в московскую клинику. Об этом сообщает телеканал «360».

Голубкина рассказала журналистам, что чувствует себя хорошо, но работать ей пока рано.

«‎Чтобы на экран — еще рановато. Если бы мне было 25 лет, я бы сказала завтра», — сказала Голубкина.

Она подтвердила, что находится дома.

О том, что в Москве госпитализировали народную актрису России и вдову Андрея Миронова Ларису Голубкину, сообщил Telegram-канал Baza. По данным издания, 17 августа артистка попала в клинику с диагнозом энцефалопатия, а позднее врачи приняли решение перевести ее «в элитный оздоровительный комплекс в Московской области для продолжения лечения».

Позже актриса Мария Голубкина заявила «Газете.Ru», что ее мать не госпитализирована, а находится дома.

Ранее певица Майли Сайрус пожаловалась на негативные последствия гастролей.

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