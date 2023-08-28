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Иван Ургант провел рок-фестиваль в Казахстане

Телеведущий Ургант провел казахский рок-фестиваль при участии группы «Сплин»

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Александр Вильф/РИА Новости

Телеведущий и шоумен Иван Ургант провел рок-фестиваль Family Rock Fest в Казахстане. Об этом он сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фестиваль проходит с 25 по 28 августа в городе Конаев. Ургант стал ведущим концерта, на котором свои песни спели группы «Сплин», «ДДТ», «Louna», «Слот», «Мураками», и «Мумий Тролль». Шоумен провел мероприятие в черных рубашке и штанах, а также в соломенной шляпе.

«Настоящего рокера всегда можно узнать по соломенной шляпке!» — подписал публикацию звезда.

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом спецоперации России на Украине. В новой передаче «Шоу Воли» комик Павел Воля каждое воскресенье вместе с приглашенными гостями подводит итоги уходящей недели в юмористической манере.

В августе 2022 года Ургант попал в список «агентов иностранного влияния», составленный группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры.

В августе 2023 года пиар-директор Андрея Урганта Елена Романова заявила в беседе, что сын артиста, телеведущий Иван Ургант, находится в Москве.

Ранее певица Азиза вышла на связь после ухода со сцены.

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