Ксения Собчак поддержала группу «Звери» на фоне отмены их концертов в России

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала сторис одного из российских брендов, которую сняли под песню группы «Звери».

«Ну, не все «Зверей» отменяют. Четкая позиция у российского бренда или повесточку упустили? Вчера на ВТБ Арена в Москве, кстати, прошел концерт группы. Народ был», — написала Собчак.

Анонсированное на 16 июня выступление группы «Звери» на бесплатном концерте в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ-2023) было отменено. До этого депутат Законодательного собрания города Константин Чебыкин обратился к прокурору Санкт-Петербурга Виктору Мельнику с просьбой запретить выступление «Зверей». По его словам, солист группы Роман Билык неоднократно критиковал решение российских властей начать специальную военную операцию на Украине.

Однако 22 августа Рома Зверь отправился в горячую точку, чтобы спеть перед российскими солдатами. На опубликованных видеокадрах Рома Зверь, защищенный бронежилетом и каской, разговаривает с солдатами и наблюдает за выстрелом из гранатомета. Затем он вместе с гитаристом группы Германом Осиповым под акустическую гитару и балалайку исполнил песни перед военнослужащими оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» ДНР.

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