Дени Вильнев заявил, что снять третий фильм «Дюна» является его «мечтой»

Режиссер Дени Вильнев заявил в интервью журналу Empire Magazine о своем желании продолжить «исследование пустынной планеты», созданной Фрэнком Гербертом в третьем фильме по мотивам «Дюны», если он получит зеленый свет.

«Если мне удастся создать трилогию, это будет моя мечта», — рассказал он изданию.

«Дюна 2» начинается с того места, на котором остановилась первая: Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) наконец достигает Чани ( Зендая ) и объединяет силы с Свободными, чтобы победить злых Харконненов. В сиквеле также вернутся артисты: Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард и Дэйв Баутиста.

Среди новых актеров — альбинос Остин Батлер в роли Фейда Раута; Кристофер Уокен в роли Императора; Флоренс Пью в роли принцессы Ирулан Коррино; Леа Сейду в роли леди Марго; и Сухейла Якуб в роли Шишакли.

Поделившись трейлером фильма на CinemaCon в апреле, Вильнев объяснил, что приложил все усилия, чтобы сделать вторую часть уникальной. «Первая часть – это скорее созерцательный фильм. Вторая часть — это остросюжетный эпический военный фильм. Он гораздо более плотный. Мы побывали во всех новых местах», — сказал он, --Мне не хотелось ощущения повторения. Все новое».

Первоначально «Дюна: Часть вторая» должна была выйти в кинотеатрах 3 ноября, но была перенесена на 15 марта 2024 года из-за нынешней забастовки актеров, которая помешала звездному составу фильма продвигать его.

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