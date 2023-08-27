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Сотни омичей исполнили песни «Гражданской обороны» на флешмобе

В Омске сотни людей исполнили композиции Егора Летова

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Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

В Омске 26 августа прошел флешмоб, посвященный лидеру рок-коллектива «Гражданская оборона» Егору Летову. Об этом сообщает портал «Омск здесь».

Издание отмечает, что сотни омичей собрались в парке города, чтобы сыграть и спеть культовые композиции музыканта. Организатор мероприятия Илья Воронков заявил, что флешмоб «прошел отлично» — все зрители и участники остались в восторге.

«Многие просят провести подобные мероприятия, посвященные и другим исполнителям. Также отмечают невероятную атмосферу, которая ощущалась в зале и на площадке. <...> Я доволен тем, как все прошло, и скорее всего буду организовывать что-то подобное в новом году», — заявил он.

Коллектив «Гражданская оборона» основали омичи Егор Летов и Константин Рябинов в 1984 году. Через год появился первый сборник группы «Поганая Молодежь», который считается одним из лучших в творчестве группы. Всего в багаже «Гражданской обороны» более 20 альбомов.

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