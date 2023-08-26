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Марго Робби могла сыграть в «Американской истории ужасов», но не прошла кастинг

Актриса Робби не прошла кастинг второго сезона «Американской истории ужасов»

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Sonia Moskowitz/Global Look Press

Актриса Марго Робби могла сыграть во втором сезоне «Американской истории ужасов», но не прошла кастинг. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на слова кастинг-директора Эрика Доусона.

«Кастинг Марго — это, наверное, одно из моих самых любимых прослушиваний за все время, и это было как раз перед тем, как она набрала популярность. Она была такой звездой. Это было просто безумие, ее звездная привлекательность, когда она вошла в комнату, ее голос. Все в ней выдавало звезду», — восхитился Доусон.

Несмотря на то, что Робби не утвердили на роль, кастинг-директор был убежден, что со временем австралийская актриса станет очень популярной. Доусон вспомнил, что после релиза второго сезона «Американской истории ужасов» Робби начала сниматься в проектах, которые оказались очень удачными для нее.

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