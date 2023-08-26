Марго Робби могла сыграть в «Американской истории ужасов», но не прошла кастинг

Актриса Марго Робби могла сыграть во втором сезоне «Американской истории ужасов», но не прошла кастинг. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на слова кастинг-директора Эрика Доусона.

«Кастинг Марго — это, наверное, одно из моих самых любимых прослушиваний за все время, и это было как раз перед тем, как она набрала популярность. Она была такой звездой. Это было просто безумие, ее звездная привлекательность, когда она вошла в комнату, ее голос. Все в ней выдавало звезду», — восхитился Доусон.

Несмотря на то, что Робби не утвердили на роль, кастинг-директор был убежден, что со временем австралийская актриса станет очень популярной. Доусон вспомнил, что после релиза второго сезона «Американской истории ужасов» Робби начала сниматься в проектах, которые оказались очень удачными для нее.

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