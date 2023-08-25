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В Минкультуры рассказали о приоритетах господдержки

Минкультуры: фильмы про историю и патриотизм приоритетны для господдержки

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Depositphotos

В Минкультуры заявили, что фильмы про историю и патриотическое воспитание приоритетны для господдержки. Об этом сообщает РИА Новости.

В числе приоритетных тем также «Образы, модели поведения и созидательная мотивация современной молодежи, «Герои среди нас. Истории сильных личностей современной России» и популяризация профессии учителя, отметили в министерстве.

Ранее Министерство культуры России заявило, что прокат без лицензии ввезенных через Белоруссию иностранных фильмов из недружественных государств ограничивает права зарубежных правообладателей, поэтому соответствующая инициатива не поддерживается.

Члены комитета направили в правительство РФ предложение о принудительном лицензировании фильмов из недружественных государств для российского кинопроката.

В Минкульте напомнили, что публичный показ или иная форма коммерциализации фильмов, музыки и других произведений без согласия правообладателя является нарушением исключительного права.

Ранее звезда эротического фильма «Эммануэль» скончалась после борьбы с раком.

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