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Билан высказался о скандале артисток Славы и Успенской с хирургом Хайдаровым

Певец Дима Билан пожелал удачи Славе и Успенской на фоне суда с Хайдаровым

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bilanofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Дима Билан пожелал удачи певицам Славе и Успенской, комментируя их скандал с хирургом Тимуром Хайдаровым. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Но это опять же их решение. Удачи им. Пусть все будет классно», — немногословно ответил Билан.

Артист признался, что какое-то время его самого склоняли прибегнуть к изменениям во внешности, но певец не стал этого делать.

«Я никого не осуждаю, но пока ты находишься на стороне наблюдателя, то можешь посмотреть на ошибки, которые допустил тот или иной человек, и делаешь выводы», — отметил исполнитель.

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции.

Певица Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова. После еще 52 девушки подписали коллективное письмо против хирурга.

Ранее журналистка Жигалова поцеловала морскую свинку после скандала на шоу Ивлеевой.

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