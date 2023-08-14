Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Актриса «Иронии судьбы» Талызина не считает Лию Ахеджакову актрисой

Актриса Валентина Талызина призналась, что Рязанов вырезал сцену с Ахеджаковой

close
100%
Мосфильм

Актриса Валентина Талызина призналась, что не считает свою коллегу по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» Лию Ахеджакову актрисой. Об этом артистка заявила в YouTube-интервью каналу «Эмпатия Манучи».

«Как говорят, маленькая собачка — до старости щенок. Она очень понравилась Рязанову в «Иронии судьбы». И быстро прилипла к нему, стала другом, вхожей в семью», — заявила Талызина.

По словам актрисы, в своей последней картине «Андерсен. Жизнь без любви» режиссер Эльдар Рязанов пригласил Ахеджакову на роль гадалки, которую по итогу всю вырезал.

Талызина подчеркнула, что у нее с Лией Ахеджаковой не заладились отношения еще со времен обучения в ГИТИСе — они были практически соседями в общежитии. Актриса считает, что коллега ее «почему-то не любила».

«Она жила через комнату от меня. Но уже тогда она все время «катила бочку» на своих соседей: мол, нехорошие, глупые. Это ее характер и… зависть», — вспомнила артистка.

Актриса Валентина Талызина впервые появилась на экранах в 1962 году в фильме «Человек, который сомневается». Она также снялась в небольших ролях в фильмах «Невероятные приключения итальянцев России», «Афоня», а также телесериалах «Достоевских», «Кухня» и др.

Ранее актриса Галина Стаханова пожаловалась на размер своей пенсии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях