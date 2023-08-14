Актриса «Иронии судьбы» Талызина не считает Лию Ахеджакову актрисой

Актриса Валентина Талызина призналась, что не считает свою коллегу по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» Лию Ахеджакову актрисой. Об этом артистка заявила в YouTube-интервью каналу «Эмпатия Манучи».

«Как говорят, маленькая собачка — до старости щенок. Она очень понравилась Рязанову в «Иронии судьбы». И быстро прилипла к нему, стала другом, вхожей в семью», — заявила Талызина.

По словам актрисы, в своей последней картине «Андерсен. Жизнь без любви» режиссер Эльдар Рязанов пригласил Ахеджакову на роль гадалки, которую по итогу всю вырезал.

Талызина подчеркнула, что у нее с Лией Ахеджаковой не заладились отношения еще со времен обучения в ГИТИСе — они были практически соседями в общежитии. Актриса считает, что коллега ее «почему-то не любила».

«Она жила через комнату от меня. Но уже тогда она все время «катила бочку» на своих соседей: мол, нехорошие, глупые. Это ее характер и… зависть», — вспомнила артистка.

Актриса Валентина Талызина впервые появилась на экранах в 1962 году в фильме «Человек, который сомневается». Она также снялась в небольших ролях в фильмах «Невероятные приключения итальянцев России», «Афоня», а также телесериалах «Достоевских», «Кухня» и др.

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