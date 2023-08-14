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Режиссер Ларс Фон Триер ищет себе музу через соцсети

Режиссер Ларс фон Триер заявил, что ищет музу

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Louisiana Channel/YouTube

Режиссер Ларс фон Триер опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик, в котором признался, что ищет «девушку/музу».

Создатель «Нимфоманки» честно признался, что сейчас находится в поисках любви. Он также рассказал необходимую для его будущей пассии информацию о нем.

«Мне 67 лет. У меня болезнь Паркинсона, ОКР и контролируемый алкоголизм», – заявил кинематографист.

Триер подчеркнул, что «если повезет», то он еще снимет несколько «приличных» фильмов. По его словам, в хорошие дни может стать даже «вполне веселым» партнером.

Режиссер попросил кандидаток писать ему не в социальных сетях, так как он плохо в них разбирается, а на почту.

Ларс фон Триер за свою карьеру создал такие фильмы, как «Рассекая волны», «Меланхолия» и «Догвилль», ставшие классикой мирового кинематографа. В его багаже более ста наград и номинаций на кинофестивалях по всему миру. Триер также стал автором манифеста «Догма 95», который просуществовал с 1995 по 2005 год. Премьера третьего сезона его сериала «Королевство» состоялось на Венецианском кинофестивале осенью прошлого года.

Кинематографист был женат дважды. Его первый брак с режиссером Сесилией Хольбек просуществовал с 1987 по 1995 год. В этом союзе родились две дочери. В 1997 году Триер женился на Бенте Фреге, родившей ему близнецов. Они развелись примерно в 2015 году.

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