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Леонид Агутин вспомнил о своей первой встрече с Варум

Певец Агутин признался, что у него пробежали мурашки на первой встрече с Варум

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Нина Зотина/РИА Новости

Певец Леонид Агутин заявил, что до сих пор помнит, как впервые увидел и услышал свою супругу Анжелику Варум. Об этом артист рассказал в YouTube-интервью Надежде Стрелец.

«Как сегодня [помню]. Это было в 1989 году. Я пришел в Лужники, было очень много артистов. Меня так и не пустили выступать, и я зашел на трибуну напротив сцены. Там выступала Анжелика Варум, я ее еще тогда не знал. Она пела песню «Полуночный ковбой», — вспомнил исполнитель.

Агутин заявил, что Варум запомнилась ему очень маленькой — артистку не было видно на сцене. Он сравнил певицу с Дюймовочкой.

«У меня мурашки побежали по всему телу. [Ее исполнение] прямо в сердце оттуда... Такая невинная. И что-то в этой простоте было культурное, не как у всех», — заявил Агутин.

Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе с 1997 года. Возлюбленные расписались летом 2000-го, свадьбу сыграли в Венеции. Для Агутина это третий брак. Первый раз он женился в 20 лет, но быстро развелся. От второй жены у него есть дочь Полина. В браке Агутина и Варум родилась дочь Елизавета.

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