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«Любви подарила и на работу»: Прохор Шаляпин описал женщину своей мечты

Певец Прохор Шаляпин пошутил, что настоящего мужчину надо холить и лелеять

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shalyapin_official/Insragram

Певец Прохор Шаляпин на шоу PROжизнь пошутил, что идеальная женщина должна «холить и лелеять» настоящего мужчину.

«Мужчине много не надо. Ты пришла, приготовила, любви подарила и ушла на работу. Настоящего мужчину нужно холить и лелеять. Желательно, чтобы он, конечно, не работал. Дома сидел и занимался собой, не хозяйством, потому что это не мужское дело. Детьми тоже мужчина не должен заниматься», — посмеялся Шаляпин.

Вместе с этим он осудил предрассудки, согласно которым родители якобы будут против свадьбы сына с богатой невестой, так как его будут считать альфонсом. Шаляпин заверил, что не жалуется на свою жизнь, однако ему хотелось бы иметь жену и детей. При этом музыкант отметил, что хочет «нормальную семью», а не ютится с женой и детьми в однокомнатной квартире.

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. С первой избранницей, старше него на 18 лет, он вступил в брак в 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста. А третий штамп в паспорте у певца появился после свадьбы с Татьяной-Клаудией Дэвис, она была на девять лет старше исполнителя.

Ранее Дана Борисова вспомнила, как заболела алкоголизмом из-за необходимости «лезть в трусы» к звездам.

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