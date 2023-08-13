Сергей Пенкин рассказал, когда планирует завершить карьеру

Певец Сергей Пенкин в интервью mk.ru признался, что будет выступать до тех пор, пока на его концерты будут ходить зрители.

«Вы знаете, Козловский пел, когда ему было за 80… Все зависит от зрителя: если они приходят на твой концерт, надо работать. Да и потом ответить на вопрос, когда планируешь уйти со сцены, невозможно. Это же смешно! Да и мы же не знаем, сколько нам отсчитано в этой жизни», — высказался Пенкин.

При этом музыкант подчеркнул, что у него с работой сейчас все в порядке — гастрольный график расписан на месяцы вперед. Однако Пенкин признался, что с возрастом ему становится все тяжелее летать на самолетах. По словам певца, он старается путешествовать на поезде или на машине, если расстояние составляет менее сотни километров.

«А когда 200-300 километров – уже сложно. Но потом приезжаешь, выходишь к своему зрителю и получаешь удовольствие. Гастроли — это интересная история, постоянная смена обстановки», — резюмировал исполнитель.

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