Муж Риты Дакоты рассказал, откуда берутся деньги в их семье

Муж певицы Риты Дакоты в своем Telegram-канале заявил, что зарабатывает достаточно, чтобы содержать супругу.

«Сейчас я полностью нас обеспечиваю, она продолжает писать песни и не отказалась от музыки. Женщина меня заряжает своей верой в меня, своими желаниями, красотой, творчеством. А я это все заземляю и превращаю в бабки, приношу их к ее ногам, она от этого радуется еще больше. Хочет — работает, хочет — не работает. Это ее выбор», — заявил блогер Федор Белогай.

Он считает, что каждому мужчине стоит стремиться к тому, чтобы его возлюбленной не нужно было «пахать». Белогай не думает, что мужчины по определению обязаны содержать своих женщин. Однако, по мнению блогера, это обязательное условие для того, чтобы союз получился наиболее крепким и продуктивным.

Рита Дакота и Федор Белогай официально зарегистрировали отношения еще 24 мая 2023 года, пара расписалась в столичном МФЦ, куда приехала на самокатах. Супруги отказались от традиционных нарядов на свадьбу: они надели спортивные костюмы, и невеста дополнила свой образ фатой. Возле центра пару ждали поклонники с цветами, плакатами, шариками и хлопушками, они спели для звезды ее песню «Дети рейва».

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