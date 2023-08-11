Директор Лады Дэнс сообщил о проблемах с речью у певицы

Концертный директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин заявил в беседе с mk.ru, что певица все еще не очень хорошо себя чувствует.

Пудовкин назвал хорошим событием то, что артистка смогла обратиться к поклонникам через своего PR-директора. Продюсер уверен, что звезда встанет на ноги через несколько хирургических операций. По его словам, врачи делают все возможное для минимизации последствий перенесенной аварии, особенно на лице. Концертный директор уверил, что сейчас этому уделяют самое активное внимание.

«Видео будет записано через несколько дней, сейчас есть косметические проблемы, которые мешают сделать видео обращение. К тому же, есть сложности с речью, но Лада идет на поправку», — отметил Пудовкин.

5 августа стало известно, что три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье, в результате пострадали четыре человека, в том числе Лада Дэнс, находившаяся в это время в такси на заднем сиденье, и ее хореограф Елена.

8 августа концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал «Газете.Ru», что исполнительница направит в суд иск против транспортной компании на 12 миллионов рублей после ДТП в подмосковном Подольске.

Ранее директор Лады Дэнс возмутился снимками певицы из больницы.