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Жена Никиты Преснякова назвала плюсы жизни в США

Жена Никиты Преснякова Алена заявила, что в США много мест для активного отдыха

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alenaakrasnova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена Никиты Преснякова Алена рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в США много мест для активного отдыха.

Преснякова объяснила, что обожает пешие прогулки. По словам жены музыканта, она стала чаще заниматься спортом, так как в Америке есть много возможностей для этого.

«Счастлива, что здесь столько классных локаций для хайкинга и в целом для активного отдыха. Сегодня прошли пять километров с такими потрясающими видами», — поделилась девушка.

С сентября 2022 года музыкант Никита Пресняков живет вместе с женой в США. Он работает под псевдонимом Nick Pres. В феврале музыкант выступил режиссером клипа на песню «Peace Like a River» американских певиц Долли Партон и Дионн Уорвик.

В апреле 2023 года Пресняков заявил, что слухи о наличии у него американского гражданства — неправда. Он добавил, что хотел бы вернуться в Россию, несмотря на негативные высказывания со стороны недоброжелателей. Музыкант объяснил, что его с самого рождения преследует хейт, поэтому у него выработался иммунитет к нему.

Ранее хирург Тимур Хайдаров отреагировал на слухи об эмиграции на фоне скандала.

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