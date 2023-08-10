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Митя Фомин рассказал о суперспособности, из-за которой готов сойти с ума

Певец Митя Фомин признался, что хочет проникать в мозги людей

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Пресс-служба Мити Фомина

Певец Митя Фомин в разговоре с «Пятым каналом» признался, что хотел бы стать человеком-невидимкой, а также проникать в мозги других людей.

«Все очень просто. Я бы скорее всего хотел быть человеком-невидимкой, проникать в чужой мозг, и этого было бы достаточно для того, чтобы сойти с ума», — отметил Фомин.

Музыкант считает, что у человека уже есть все данные, чтобы обеспечить себе достойную жизнь. Фомин посоветовал россиянам при принятии решений опираться на свое сердце, интуицию и желания.

«Живите своей интуицией, живите своим сердцем, живите своими планами, живите своими мечтами, и тогда вам никакие сверхспособности не понадобятся. Все мы уже имеем», — резюмировал музыкант.

Незадолго до этого Фомин рассказал «Газете.Ru», что мечтает сняться в кино. За 25 лет карьеры артист несколько раз появлялся в фильмах и сериалах, но большую роль так и не сыграл. По словам исполнителя, он хотел бы сыграть шпиона, негодяя или сказочного героя. Он также отметил, что старается держаться подальше от скандалов и хайпа, которые привлекают внимание и делают артистов более медийными.

Ранее Виталий Гогунский заявил, что принял запрет на въезд в Грузию со смирением.

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