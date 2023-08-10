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Звезда «Позы» продаст дом из-за забастовок актеров в Голливуде

Актер Билли Портер заявил, что вынужден продать дом из-за забастовок в Голливуде

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Mike Blake/Reuters

Актер Билли Портер признался, что вынужден продать свой дом из-за продолжающихся забастовок актеров и сценаристов в Голливуде. Об этом звезда рассказал в интервью Evening Standard.

По словам Портера, он не знает, когда сможет вернуться к работе. Актер должен был сниматься в новом фильме, а также телевизионном шоу, но съемки отложили.

«Жизнь артиста, пока ты не заработаешь чертову уйму денег (а я их еще не заработал), все еще зависит от чека к чеку», — отметил Портер.

При этом актер подчеркнул, что солидарен с позицией своих бастующих коллег.

12 июля 2023 года истек предыдущий трехлетний контракт, заключенный между профсоюзами актеров и голливудскими мейджорами. Стороны не смогли прийти к новому соглашению, и 13 июля началась забастовка Гильдии киноактеров и Федерации артистов телевидения и радио США.

Почти 98% членов профсоюза проголосовали за то, чтобы актеры вышли на улицы. Среди тех, кто поддержал коллег, были Брэд Питт, Джордж Клуни, Мэтт Дэймон и др. В знак солидарности актер Дэйн Джонсон пожертвовал рекордную сумму Гильдии киноактеров США.

Ранее в Сочи отменили концерт Ирины Понаровской.

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