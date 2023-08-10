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Музыкальный продюсер заявил, что Седокова лучше Лободы вписывалась в коллектив «ВИА Гры»

Продюсер Дмитрий Ашуров назвал ошибкой замену Седовокой на Лободу в «ВИА Гре»

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Кадр из видео/lobodaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров признался в беседе с Woman.ru, что певица Светлана Лобода не смогла заменить в коллективе «ВИА Гра» Анну Седокову.

По словам Ашурова, Седокова внешне подходила для музыкального триптиха с Верой Брежневой и Надеждой Грановской, в то время как Светлана Лобода выделялась.

«Было в ней что-то '«я особенная, лучше всех'». Она сразу держалась особнячком», — добавил продюсер.

Он заявил, что несмотря на то, что Лобода «не прижилась» в «ВИА Гре», певица вышла из нее самой дорогой артисткой. Хотя Ашуров связывает это не с заслугой самой артистки, а с трудом ее продюсера Нателлы Крапивиной.

При этом организатор концертов Ольга Лосева подчеркнула, что после прихода Лободы коллектив «ВИА Гры» не выиграл в цене — они выступали за тот же ценник в $30-40 тысяч, из которого только 20-30% уходило на выплаты артисткам. Оставшееся тратилось, отмечает Лосева, на содержание, костюмы, съемки и работу над новыми песнями.

Однако женщина считает, что хорошие гонорары солистки «ВИА Гры» получали за «приватные встречи с состоятельными поклонниками».

«Конечно, встречи могли быть и, логично, что стоило это дороже. Возможно, на этом все и держалось, был источник дохода, который перекрывался для тех, кто уходил из коллектива», — заявила она.

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