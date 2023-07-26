Юрий Стоянов появился в образе женщины-няни в сериале «Артист»

Актер Юрий Стоянов предстал в образе женщины-няни в предстоящем комедийном сериале онлайн-кинотеатра «Артист». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Start.

По сюжету вор-рецидивист по прозвищу Артист (Юрий Стоянов) выходит из тюрьмы после третьего срока. Он решает завязать с криминальным миром, но для этого ему нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в тайнике в своем доме. К этому времени там живут невестка и внуки Артиста и, чтобы забрать свои воровские трофеи, ему приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.

В новом проекте от Start и телеканала «Россия» актер примерил на себя сразу 10 образов: от священника и помощника депутата до строгой няни для собственных внуков. А его экранному сыну — Филиппу Бледному («Два холма», «Папины дочки. Новые») ради роли пришлось научиться играть на саксофоне.

«В свое время я приучил зрителя к тому, что могу играть женщин. Но в «Городке» это касалось коротких историй, скетчей, где можно было позволить себе баловство, дуракаваляние. Мои героини были иногда карикатурными, а сыграл я их там более трех тысяч. Здесь же совсем другая история. Нужно не просто притвориться женщиной, а сделать так, чтобы все члены моей экранной семьи в это поверили. Особенно дети, у которых особенная чуйка на фальшь», — рассказал про своего героя Юрий Стоянов.

Выход сериала «Артист» запланирован на 2024 год.

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