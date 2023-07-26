Адвокаты Блиновской обжаловали продление домашнего ареста

Адвокаты блогерши Елены Блиновской обжаловали решение о продлении создательнице «Марафона желаний» домашнего ареста, сообщает «Пятый канал».

«Апелляционная жалоба поступила», — заявили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

21 июля суд продлил Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 октября. Суд также сохранил запрет блогерши на пользование интернетом.

В апреле Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В отношении блогера возбудили уголовное дело, а ее саму обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей) и легализации денежных средств и имущества в особо крупном размере.

18 июля у Блиновской арестовали коллекционные монеты и более 100 млн рублей в различных валютах, хранившихся на 50 счетах.

Накануне стало известно, что Блиновскую могут осудить по еще одной статье — «Мошенничество». Уголовное дело заведут в том случае, если эксперты увидят обман и злоупотребление доверием в ее вебинарах и других продуктах, которые блогерша предлагала своим подписчикам. Ей может грозить до 10 лет колонии.

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