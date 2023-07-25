Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Появился трейлер продолжения хоррора «Изгоняющий дьявола» от режиссера «Хэллоуина»

Вышел первый трейлер мистического хоррора «Изгоняющий дьявола: Фанатик»

Вышел первый трейлер мистического хоррора «Изгоняющий дьявола: Фанатик» — продолжение культового ужастика 70-х. Видео появилось на официальном YouTube-канале фильма.

Картина расскажет историю отца и дочери, проживающих в небольшом американском пригороде. Однажды в девочку вселяется потусторонний демон, который завладевает сознанием ребенка. В мировой прокат фильм выйдет 13 октября 2023 года.

Продюсеры картины сразу анонсировали еще два продолжения запланированной трилогии. Второй фильм будет называться Deceiver («Лжец»). Его планируют выпустить в мировой прокат весной 2025 года.

Название третьей части пока неизвестно, но ее релиз также запланирован. Режиссером всей трилогии станет постановщик Дэвид Гордон Грин, который ранее снял три фильма из перезапущенной франшизы «Хэллоуин».

Ранее вышел первый трейлер триллера «Белый список» с Алексеем Серебряковым про «группы смерти» среди школьников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях